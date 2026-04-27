В Севастополе более 200 объектов повреждено в результате атаки дронов ВСУ

В Севастополе более 200 гражданских объектов получили повреждения в результате массированной атаки украинских БПЛА в ночь на воскресенье. Об этом сообщил директор департамента общественной безопасности города Алексей Краснокутский.

«У нас зафиксировано в 107 МКД точечные повреждения, практически во всех районах города: выбиты окна, местами повреждены балконы, а также фасадные элементы. 79 частных домовладений получили повреждения, также пострадали фасады, крыши и окна; (...) семь административных зданий и один медицинский объект. Повредили здания и сооружения 14 предприятий и организаций малого бизнеса», – сказал Краснокутский на аппаратном совещании.

По его словам, различные повреждения получили около 100 автомобилей. Оценка ущерба продолжается.

Напомним, ночью с 25 на 26 апреля средства противовоздушной обороны сбили более 200 украинских дронов над территорией 16 регионов России. Самой массированной атаке подвергся Севастополь, где погиб мирный житель. Губернатор Михаил Развожаев пообещал оказать семье погибшего материальную помощь.

Севастополь, Зоя Осколкова

