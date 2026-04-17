У берегов Крыма обнаружены тела двух рыбаков

В Крыму обнаружили тела двух рыбаков, которые пропали в середине февраля. Об этом сообщает региональное управление СКР.
«Следователями СК в рамках проводимой процессуальной проверки организованы мероприятия по идентификации личности тел двух мужчин, найденных 15 и 16 апреля в районе бухты Чугунская», – говорится в сообщении.
Погибшими оказались два рыбака, которые 12 февраля вышли в море на лодке в непогоду и пропали без вести. В Следственном комитете уточнили, что погибших опознали родственники.
По версии следствия, рыбаки пренебрегли мерами безопасности при выходе в море. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Симферополь, Зоя Осколкова
