Два человека погибли и восемь пострадали при взрыве в Севастополе

В Севастополе прогремел взрыв в жилом доме. По предварительным данным, два человека погибли, еще восемь получили различные травмы. На месте работают оперативные службы.

Как сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев, ЧП произошло на улице Павла Корчагина. В результате два человека погибли, еще восемь пострадали, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

«По предварительной оценке, из-за взрыва произошло частичное обрушение стены в одной из квартир на первом этаже и частичное обрушение внутренних перекрытий и конструкций с первого по третий этажи. В соседнем доме произошло возгорание квартир в двух подъездах, огонь локализован, сейчас идет проливка конструкций», – написал глава региона в своем канале в Max.

На месте работают 179 человек и 51 единица техники. Организован оперативный штаб по ликвидации последствий. Причины взрыва устанавливаются.

Жильцов двух домов эвакуировали. Рядом в школе развернут пункт временного размещения. Тех, чьи квартиры не пригодны для жилья, разместят в пансионате.

Севастополь, Зоя Осколкова

