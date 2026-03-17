В Крыму житель расстрелял из ружья четырех полицейских

В Крыму задержали местного жителя, который открыл огонь по правоохранителям. В результате пострадали четверо полицейских. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Правоохранители прибыли в село Стефановка Джанкойского района для проведения оперативно-розыскных мероприятий. «Хозяин домовладения, не желая допускать представителей закона в жилище, несколько раз выстрелил в них из ружья, причинив стражам порядка множественные ранения», – говорится в сообщении.

Кроме того, злоумышленник поджег свой автомобиль и попытался сжечь дом при помощи зажигательной смеси. Мужчину обезвредили бойцы Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь правоохранителя». Раненым полицейским оказана медицинская помощь.

Симферополь, Зоя Осколкова

