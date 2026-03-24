В Севастополе исключили версию взрыва бытового газа в жилом доме

Версия о взрыве бытового газа исключена из причин ЧП в жилом доме в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

«Специалисты уже провели первичное обследование. Версия взрыва бытового газа официально исключена. Сейчас на месте работают криминалисты, взрывотехники, специалисты Следственного комитета и ФСБ. Точную причину правоохранительные органы сформулируют по завершении всех экспертиз», – написал глава региона в своем канале в Max.

ЧП произошло сегодня ночью на улице Павла Корчагина. Взрывной волной были разрушены стены, начался сильных пожар. Жильцов двух домов эвакуировали.

Развозжаев уточнил, что при взрыве погибла женщина, один человек числится пропавшим без вести, 12 пострадавших находятся в больнице, в том числе трое детей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Севастополь, Зоя Осколкова

