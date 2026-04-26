В Севастополе во время ночного налета дронов погиб мирный житель

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили более 200 украинских дронов над территорией 16 регионов России. Самой массированной атаке подвергся Севастополь, где погиб мирный житель.

«В период с 20.00 мск 25 апреля до 7.00 мск 26 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 203 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Ярославской областей, Московского региона, Республики Крым и акваторией Черного моря», – сообщили в Минобороны РФ.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, ночью над городом сбили 71 воздушную цель. «Этой ночью погиб один человек, четверо были ранены. Приношу соболезнования родным и близким погибшего, пострадавшим желаю скорейшего выздоровления», – написал Развозжаев в «Макс».

В результате атаки получили повреждения 34 многоквартирных дома и 17 частных домов в разных районах города. Выбиты стекла и пробита кровля в ряде коммерческих объектов. Произошли два пожара, на местах работают экстренные службы. Также части сбитого дрона упали на железнодорожные пути. Повреждена контактная линия. Возможна задержка пригородных поездов.

Кроме того, ночью в Белгородской области пострадали четыре мирных жителя, в том числе двое детей. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил: «В селе Ржевка Шебекинского округа в результате атаки вражеского дрона на легковой автомобиль ранены четверо: у одного мужчины осколочные ранения спины, ног и грудной клетки, у второго пострадавшего – осколочные ранения спины, у 13-летнего мальчика – рваная рана ноги, у 12-летнего мальчика – осколочные ранения плеча и спины».

Многоквартирный дом в городе Алексеевка атакован беспилотником самолетного типа. Загорелся балкон в одной из квартир – пожарными расчетами производится ликвидация очага возгорания. Повреждены фасад и остекление квартир на нескольких этажах.

В Вологодской области в результате атаки БПЛА в ночь с субботы на воскресенье поврежден трубопровод с серной кислотой на территории предприятия азотного комплекса Аммиак-3 АО «Апатит», возгорания не было, замеры воздуха показали, что превышения предельно допустимой концентрации (ПДК) нет, на данный момент утечка ликвидирована. Губернатор Георгий Филимонов уточнил, что пострадали пять человек, их госпитализировали.

Ночью Росавиация вводила ограничения в аэропортах Калуги, Тамбова, Нижнего Новгорода, Череповца и Ярославля.

Москва, Зоя Осколкова

