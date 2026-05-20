Десять детей пострадали при обрушении балкона в школе Севастополя

В школе Севастополя обрушился балкон. По предварительным данным, различные травмы получили десять подростков.

Инцидент произошел в школе №13 в Нахимовском районе. Ученики вышли на балкон второго этажа школы, чтобы сделать фото, конструкция рухнула.

В общей сложности пострадали десять школьников. «На месте работают все необходимые оперативные службы. Детям оказывается помощь, пострадавшие транспортируются в больницу. У них травмы разной степени тяжести», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Глава региона заверил, что будет проведено тщательное расследование всех обстоятельств, установлены причины случившегося и приняты все необходимые меры.

Севастополь, Зоя Осколкова

