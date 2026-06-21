Крым частично остался без света

В Крыму произошло отключение электроснабжения из-за повреждений сетей. Об этом сообщает «Крымэнерго».

«В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов. Ведутся аварийно-восстановительные работы», – говорится в сообщении.

Об ориентировочном времени восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно.

Кроме того, в Севастополе введен график временного отключения электроэнергии. Губернатор Михаил Развожаев сообщил, что ограничения нужны для ликвидации перегруза электрических сетей.

Симферополь, Зоя Осколкова

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