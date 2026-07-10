В южной и центральной частях Крыма вводят ограничения подачи электроэнергии

В Крыму ограничили подачу электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании «Крымэнерго».

«В течение суток дополнительные ограничения подачи электроэнергии будут вводиться в южном и центральном энергорайонах», – говорится в сообщении в «Макс».

Ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительных работ после атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры полуострова. При этом в ряде населенных пунктов северо-западной части Крыма продолжают действовать ранее введенные меры.

Уточняется, что аварийные бригады работают в круглосуточном режиме. Сроки полного восстановления подачи электроэнергии будут зависеть от оперативной обстановки и возможности безопасно проводить ремонтные работы.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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