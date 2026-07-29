Два человека стали жертвами ночной атаки ВСУ на Крым. Еще пятеро ранены

В результате ночной атаки ВСУ на Крым два человека погибли, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов в своем Max-канале.

По его словам, власти Крыма окажут всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим и семьям погибших.

Республиканская прокуратура со своей стороны сообщила, что контролирует соблюдение прав граждан после ночной атаки ВСУ. «Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного устранения последствий произошедшего», – сказано в сообщении надзорного ведомства.

По информации Минобороны, силы ПВО прошедшей ночью уничтожили 295 беспилотников ВСУ над 12 российскими регионами, в том числе над Крымом.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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