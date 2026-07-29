Средства ПВО ночью перехватили более 290 украинских дронов

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили более 290 украинских дронов над территорией 12 регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 20.00 мск 28 июля до 8.00 мск 29 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 295 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении.

Отмечается, что дроны удалось сбить над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

Росавиация в целях безопасности вводила ограничения на полеты в аэропортах Перми, Ижевска, Бугульмы, Нижнекамска, Кирова, Казани, Чебоксар, Ярославля, Нижнего Новгорода, Пензы, Саратова, Сочи, Тамбова и Геленджика.

Москва, Зоя Осколкова