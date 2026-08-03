РИА Новый День
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Крым
03.08.2026
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Кратко
3 августа 2026, 13:52
Число жертв ночного удара ВСУ по Крыму выросло до 4