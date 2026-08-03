российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Крым

Новости, Кратко

Три человека погибли во время ночной атаки ВСУ на Крым

В Крыму три человека погибли и двое пострадали в результате атаки украинских боевиков. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Враг предпринял очередную ночную атаку на Республику Крым. К сожалению, есть жертвы: погибли трое мирных граждан, два человека получили ранения», – написал он в своем Max-канале.

Аксенов отметил, что местные власти окажут необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. «Без поддержки никого не оставим», – заверил он.

Минобороны России ранее сообщило, что силы ПВО за ночь ликвидировали 131 украинский беспилотник над 11 российскими регионами, в том числе над Крымом.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ограничения на продажу бензина?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,