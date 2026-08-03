Силы ПВО за ночь сбили 131 вражеский дрон

Подразделения противоздушной обороны в период с 20:00 воскресенья до 7:00 понедельника уничтожили 131 украинский беспилотник самолетного типа над территорией России. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атаки были отражены над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областями, Краснодарским краем и Крымом. Дроны также сбили над акваторией Черного моря.

В Валуйском округе Белгородской области вчера вечером в результате удара дрона ВСУ рядом с детской площадкой погибла 13-летняя девочка, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев. Еще две девочки 9 и 7 лет получили множественные осколочные ранения и были госпитализированы.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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