В Крыму из-за атаки БПЛА погиб мирный житель

В результате ночной атаки ВСУ на Крым погиб мирный житель, еще один человек получил ранения. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов в своем канале в «Максе».

Он выразил соболезнования родным и близким погибшего и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшему. «Вся необходимая помощь будет оказана», – заверил глава РК.

Также Аксенов призвал крымчан сохранять бдительность и доверять только официальным источникам информации.

По данным Минобороны, в течение минувшей ночи силы ПВО сбили 475 вражескаих дронов над территорией России, в том числе над Крымом.

Симферополь, Наталья Петрова