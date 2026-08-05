Ночью 17 регионов России подверглись атаками ВСУ: сбито 475 дронов

Средства противоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили 475 украинских беспилотников самолетного типа над 17 российскими регионами. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, с 20:00 вторника до 8:00 среды воздушные цели сбивали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской и Ульяновской областями, Московским регионом, Крымом, Татарстаном, Краснодарским краем и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Тульской области в течение ночи нейтрализовали 107 дронов. Повреждены жилые многоэтажки и два производственных объекта. Кроме того, после налета БПЛА загорелся сортировочный центр Wildberries, пострадал один человек.

В Татарстане воздушную атаку отразили в Зеленодольском районе. В результате падения обломков БПЛА на одном из гражданских объектов возникло локальное возгорание, которое оперативно ликвидировали, сообщил глава района Михаил Афанасьев. На месте работают оперативные службы. Пострадавших нет.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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