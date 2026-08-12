При атаке БПЛА на Крым погиб мирный житель

При налете украинских беспилотников на Крым погиб один человек. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
«К сожалению, минувшей ночью в результате атаки вражеских беспилотников на Крым в поселке Новоселовское Раздольненского района погиб мирный житель», – написал он в «Максе».
Аксенов призвал местных жителей сохранять спокойствие, проявлять бдительность и доверять только официальным источникам информации.
По данным Минобороны, в течение ночи подразделения ПВО сбили 502 украинских БПЛА над российскими регионами, в том числе над Крымом.
Симферополь, Наталья Петрова
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