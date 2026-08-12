Над Россией за ночь сбили больше 500 вражеских дронов

Силы противоздушной обороны в течение ночи уничтожили над регионами России 502 беспилотника ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По информации ведомства, воздушные цели сбивали над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской областями, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Черного моря.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в регионе отразили атаку нескольких сотен БПЛА, погибли два человека, в том числе ребенок, еще 12 пострадали. Налету дронов подверглись Новороссийск, Анапа, Геленджик и Темрюкский район. В Новороссийске жертвой атаки ВСУ стал восьмилетний ребенок, еще 8 человек ранены. В городе повреждены десятки жилых домов и четыре предприятия.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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