24 апреля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 24.04.17

24.04.2017, понедельник

* 09:00 Севастополь – Аппаратное совещание исполняющего обязанности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, внеплановое заседание правительства (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 11:00 Севастополь – Заседание межведомственной рабочей группы по формированию комфортной городской среды на территории Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 11:00 Симферополь – Мультимедийная пресс-конференция в формате видеомоста «Москва-Симферополь», посвященная акции «Георгиевская ленточка» (ул. Севастопольская, 8)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция ректора КФУ Сергея Донича о порядке и проведении вступительной кампании в Крыму (пресс-центр «Комсомольской правды», ул. Буденного, 24 а)

* 11:00 Ялта – Торжественное открытие XXXVIII Международной научно-практической конференции «Чеховские чтения в Ялте» по теме «Изучение чеховского наследия на рубеже веков: взгляд из XXI столетия» (Дом-музей Чехова, ул. Кирова, 112)

* 14:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате телемоста «Москва – Симферополь», посвященная детскому активному туризму с участием замминистра курортов Крыма Ольги Буровой, главы администрации Евпатории Андрея Филонова, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45а)

* 14:30 Севастополь – Заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 15:00 Симферополь – Торжественное закрытие муниципального конкурса «Лучший педагог-наставник» (школа № 24, ул. Тургенева, 27 а)

* 15:00 Феодосия – Внеочередная сессия Феодосийского городского совета (ул. Земская, 4)

* 15:00 Евпатория – Награждение грамотами главы администрации города Евпатории и нагрудными знаками участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС (пр-т. Ленина, 2)

* 15:00 Феодосия – Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (ул. Крымская, ул. Земская, проспект Айвазовского, ул. Назукина, пгт. Коктебель: ул. Набережная, ул. Ленина; пгт. Щебетовка: ул. Мира)

* 16:00 Евпатория – Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» (Мемориал «Красная горка», набережная им. Терешковой, Театральная площадь)

* 18:00 Севастополь – Севастопольский региональный этап Российской национальной премии «Студент года-2017» («Granat Palace», наб. Адмирала Перелешина, 5)

Крым. Другие новости 23.04.17

На Украине собираются объявить войну славянской азбуке. / В Крым вернулась зима. / Выборы во Франции могут обернуться протестами: один из кандидатов включил административный ресурс. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»