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Культура

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Публикации за 30.12.16

Индийские феминистки решили отцензурировать песни Болливуда

Индийские феминистки решили отцензурировать песни Болливуда

«Молодые женщины подвергаются преследованию со стороны мужчин, распевающих неуместные болливудские песни» – заявили феминистки из правозащитного цента Акшара. И призвали переписать «сексистские» песни из кинофильмов.

«Песни, которые популяризирует Болливуд, это больше чем музыка и танцы. Когда вы вникнете, то поймете, что многие из них объективируют и унижают женщин. Это приводит к оправданию сексуальных домогательств и насилия по отношению к женщинам в обществе» – заявила Снихал Велкар, координатор центра Акшара в Мумбаи, столице Болливуда.

Массовая культура, в том числе Болливуд, должны отвечать за то огромное влияние, которое они имеют, и участвовать в привитии уважительного отношения к женщинам, говорят индийские активистки. Они предлагают поддержать в соцсетях призыв в индийским кинодеятелям, распространяя записи с хэштегом #BollywoodCanChange, приводит NEWSru сюжет агентства Reuters.

Мумбай, Алексей Усов

Мумбай. Другие новости 30.12.16

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