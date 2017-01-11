Общественники потребовали ограничить работу иностранных цирков в России / Главное недовольство вызывают успехи Cirque du Soleil

Публикации за 11.01.17

Общественный совет при министерстве культуры РФ предложил ведомству ограничить законодательно деятельности иностранных цирков в России, сообщает RNS со ссылкой на председателя совета, исполнительного директора Всероссийского хорового общества Павла Пожигайло. «Общественный совет при министерстве культуры предложил министерству рассмотреть возможность законодательного ограничения деятельности иностранных цирков в России», – сказал он.

По словам Пожигайло, данные предложения обсудили участники заседания совета, которое состоялось в декабре, а до конца января представители министерства должны их изучить. «Почему мы защищаем огурцы и помидоры, а культуру не защищаем? Нам очень важно сохранить свою цирковую школу – она у нас уникальна. Но конкурировать с Cirque du Soleil нереально из-за их огромных бюджетов. Мы считаем, что должен быть произведен мониторинг и оценка тех сфер культуры, которым необходима защита по аналогии с защитой сельхозрынка в результате введенных против России санкций. Одной из мер может стать ограничение количества представлений в России в течение года или ограничение участия иностранных артистов, также могут быть разработаны какие-то минимальные требования к цирковой программе. Наш цирк высокопрофессиональный, он не пошел по пути легкого шоу, он объективно более дорогой. Также может быть введен специальный сбор с тех цирков, которые работают под иностранным брендом в России», – пояснил он.

Напомним, что деятельность общественного совета курирует первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов. В состав совета входят дрессировщик Аскольд Запашный, художественный руководитель Большого московского цирка на проспекте Вернадского, писатель Захар Прилепин, главы Союза композиторов России и Союза художников России Рашид Калимуллин и Андрей Ковальчук, пианист Денис Мацуев, режиссер Владимир Хотиненко и директор Московского музея современного искусства Василий Церетели.

Один из самых известных работающих в России иностранных цирков – Cirque du Soleil. «В декабре 2008 года Cirque du Soleil Inc. объявил о долгосрочных инвестициях и партнерстве на российском рынке. Была основана компания Cirque du Soleil Rus, которая сегодня отвечает за развитие бизнеса компании в России, на Украине, в Казахстане и Азербайджане», – говорится на сайте цирка. По итогам 2015 года выручка российского подразделения цирка, по данным базы СПАРК, составила 610,5 млн рублей, чистая прибыль – 3,8 млн рублей.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.01.17

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