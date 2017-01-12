Хэштег про сказочный Бали стал событием дня на федеральных каналах (ФОТО, ВИДЕО)

Публикации за 12.01.17

<a href="https://www.youtube.com/embed/g0JV_RHI8w0?rel=0">Video</a> Сюжет телеканала "Россия 24".

Модель Наталья Горчакова из-за грамматической ошибки при оформлении хэштега проснулась знаменитой. Решив, что «Бали» слово среднего рода, а не мужского, она пометила свое фото в Instagram хэштегом #сказочноебали и так породила мем, разлетевшийся не только по Рунету, но и попавший на федеральные телеканалы: «Россия 24» посвятила казусу почти пятиминутный сюжет.

«Фотографии на фоне кипящих волн так бы и остались оценены немногими, но все решил хэштег #сказочноебали. Наталья Горчакова действительно отдыхает на Бали, и об этом узнали миллионы. Теперь пользователи ломают голову, сознательно или нет ошиблась она», – объявил ведущий телепрограммы. И на всю страну продемонстрировал на экране сакраментальную строчку, пояснив: «Озвучить невозможно». Правда, ведущий при этом забыл, что его могла бы спасти цезура: микроскопический набор дыхания с паузой после «сказочное» и Роскомнадзор не смог бы возразить.

К обсуждению столь важного в жизни страны информационного повода авторы сюжета привлекли члена Орфографической комиссии РАН Светлану Друговейко-Должанскую, филолога Андрея Аствацатурова и научного сотрудника Института русского языка РАН Оксану Гурченко. Филологи вспомнили об экспериментах русских футуристов, в том числе о «Сдвигологии русского Стиха» Алексея Кручёных. А Оксана Гурченко пообещала, что грамматические ошибки, подобные той, что породила сказочный хэштег, сможет исправить новый закон «О государственном языке» и словарь государственного языка, над которым работают филологи СПбГУ.

Вишенкой на торте сюжета стал альтернативный хэштег #сказочноебутово, продемонстрированный в программе на фоне плашки «С. Шойгу провёл совещание с руководящим составом Минобороны РФ».

Сказочный хэштег в инстаграмме модели, или как проснуться знаменитой, перепутав мужской род со средним

Откровения на федеральном телеканале

Как случайно раскрыть суть того, что происходит на совещаниях в Минобороны

Москва, Алексей Усов

Москва. Другие новости 12.01.17

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