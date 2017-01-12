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Культура

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Публикации за 12.01.17

Хэштег про сказочный Бали стал событием дня на федеральных каналах (ФОТО, ВИДЕО)

Хэштег про сказочный Бали стал событием дня на федеральных каналах (ФОТО, ВИДЕО)

Сюжет телеканала "Россия 24".

Модель Наталья Горчакова из-за грамматической ошибки при оформлении хэштега проснулась знаменитой. Решив, что «Бали» слово среднего рода, а не мужского, она пометила свое фото в Instagram хэштегом #сказочноебали и так породила мем, разлетевшийся не только по Рунету, но и попавший на федеральные телеканалы: «Россия 24» посвятила казусу почти пятиминутный сюжет.

«Фотографии на фоне кипящих волн так бы и остались оценены немногими, но все решил хэштег #сказочноебали. Наталья Горчакова действительно отдыхает на Бали, и об этом узнали миллионы. Теперь пользователи ломают голову, сознательно или нет ошиблась она», – объявил ведущий телепрограммы. И на всю страну продемонстрировал на экране сакраментальную строчку, пояснив: «Озвучить невозможно». Правда, ведущий при этом забыл, что его могла бы спасти цезура: микроскопический набор дыхания с паузой после «сказочное» и Роскомнадзор не смог бы возразить.

К обсуждению столь важного в жизни страны информационного повода авторы сюжета привлекли члена Орфографической комиссии РАН Светлану Друговейко-Должанскую, филолога Андрея Аствацатурова и научного сотрудника Института русского языка РАН Оксану Гурченко. Филологи вспомнили об экспериментах русских футуристов, в том числе о «» Алексея Кручёных. А Оксана Гурченко пообещала, что грамматические ошибки, подобные той, что породила сказочный хэштег, сможет исправить новый закон «О государственном языке» и словарь государственного языка, над которым работают филологи СПбГУ.

Вишенкой на торте сюжета стал альтернативный хэштег #сказочноебутово, продемонстрированный в программе на фоне плашки «С. Шойгу провёл совещание с руководящим составом Минобороны РФ».

Новый День: Хэштег про сказочный Бали стал событием дня на федеральных каналах (ФОТО, ВИДЕО)

Сказочный хэштег в инстаграмме модели, или как проснуться знаменитой, перепутав мужской род со средним

Новый День: Хэштег про сказочный Бали стал событием дня на федеральных каналах (ФОТО, ВИДЕО)

Откровения на федеральном телеканале

Новый День: Хэштег про сказочный Бали стал событием дня на федеральных каналах (ФОТО, ВИДЕО)

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