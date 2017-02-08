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Публикации за 08.02.17

Умер от рака «капитан Аполло» / Звезде «Battlestar Galactica», «Санта-Барбары» и «Спасателей Малибу» был 71 год
Фото imdb.com

Умер от рака «капитан Аполло» Звезде «Battlestar Galactica», «Санта-Барбары» и «Спасателей Малибу» был 71 год

Умер от рака поджелудочной железы американский актер Ричард Хэтч, сообщает Lenta.ru. Ему был 71 год. Карьера Хэтча началась в ранних семидесятых в телесериалах канала ABC и других. Известность ему принесла роль капитана Аполло из сериала 1978-79 годов «Звёздный крейсер «Галактика» (Battlestar Galactica). Он снялся и в ремейке проекта, выходившем с 2004 по 2009 года. Вкачестве режиссера выпустил в 1999 году короткометражку «Звездный крейсер Галактика: Второе пришествие» (Battlestar Galactica: The Second Coming). Из широко известных проектов он снимался в «Санта-Барбаре» и «Спасателях Малибу».

Создатель ремейка «Звездного крейсера «Галактика»« Рональд Д. Мур почтил память Хэтча в Twitter: «Хэтч был хорошим, добрым человеком и непревзойденным профессионалом. Его уход – тяжелый удар для всей команды «Звездного крейсера».

Лос-Анджелес, Алексей Усов

Лос-Анджелес. Другие новости 08.02.17

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