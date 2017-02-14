Полностью голые модели вернутся на страницы Playboy

Публикации за 14.02.17

Журнал Playboy возвращает на обложку фотографии полностью обнаженных моделей. Соответствующее решение приняли основатель издания Хью Хефнер и его сын Купер. Об этом Купер написал на своей странице в Twitter. Ранее принятое решение отказаться от эротических фото на страницах журнала его владельцы назвали «ошибкой».

«Я первый готов признать, что тот способ, которым журнал представлял обнаженную натуру, устарел, однако было ошибкой полностью убрать такие снимки. Нагота никогда не была причиной проблем, потому что нагота это не проблема. Сегодня мы возвращаем себе нашу личность и заявляем о том, кто мы есть», – подчеркнул Купер Хефнер.

По данным CNBC, номер журнала за март/апрель выйдет под заголовком «Нагота – это нормально» (Naked is normal).

Как писал «Новый День», решение отказаться от обнаженной натуры на страницах печатного издания в сентябре 2015 года одобрил 89-летний (на тот момент) основатель журнала Хью Хефнер в ответ на соответствующее предложение ведущего редактора журнала Кори Джонса.

После редизайна редакция издания рассчитывала сделать его стиль более современным и прагматичным. Исполнительный директор издательского дома Скотт Фландерс, со своей стороны, пояснял, что журнал станет «немного доступнее и немного интимнее». Фотографии в знаменитом журнале при этом будут не рекомендованы к просмотру детям до 13 лет.

Примечательно, что с сайта Playboy голые женщины пропали еще в августе 2014 года. Это было сделано в том числе для того, чтобы получить доступ в соцсети. В результате средний возраст читателей журнала снизился с 47 до 30 лет, а трафик увеличился с 4 до 16 млн пользователей за месяц. Аудитория печатного издания составляет около 800 тыс. читателей.

Первый номер издания вышел в 1953 году. В разное время для обложек издания снимались Элизабет Тейлор, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон.

Культура. Другие новости 14.02.17

Киев разразился истерикой по поводу раскопок в Крыму. / Милонов обвинил предков Вишневского и Резника в пытках и убийствах христиан. Передача Исаакия РПЦ с каждым днем продолжает «сплачивать» общество. / Убийство российского посла в Турции стало «снимком года» на World Press Photo. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»