Кина не будет: во Владикавказе запретили «На пятьдесят оттенков темнее»

Публикации за 14.02.17

Голливудский эротический блокбастер «На пятьдесят оттенков темнее» снят с проката во Владикавказе. Картина, уже ставшая лидером российского кинопроката, продержалась во Владикавказе лишь четыре дня.

«Потом поступило официальное письмо о том, что фильм необходимо снять», – цитирует РИА Новости слова представителя кинотеатра «Столичный». Он добавил, что фильм показывают во всех регионах Северного Кавказа, кроме Владикавказа.

На странице кинотеатра в соцсетях сказано, что ленту убрали из проката, поскольку такое кино не укладывается в сознании осетинского народа и противоречит культуре многонациональной Осетии. Ссылаются и на «многочисленные обращения» граждан с требованиями запретить.

В кинотеатре «Дружба» в Северной Осетии также рассказали, что в республике эту картину запрещают и ее сняли с проката. В Моздоке билеты на фильм продаются. В Чечне «На пятьдесят оттенков темнее» можно посмотреть в кинотеатре в одном из торговых центров. В Махачкале из пяти кинотеатров фильм демонстрируется лишь в одном.

В 2015 году кинотеатры Чечни, Ингушетии, Северной Осетии и Дагестана не стали показывать фильм «Пятьдесят оттенков серого», сославшись на несоответствие содержания ленты ценностям ислама и менталитету граждан.

Владикавказ, Зоя Березина

Владикавказ. Другие новости 14.02.17

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