NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Культура

■■■■■■■■■

Публикации за 15.02.17

Гостье из будущего – Наташе Гусевой – исполнилось 45 (ФОТО)
кадр из фильма «Гостья из будущего»

Гостье из будущего – Наташе Гусевой – исполнилось 45 (ФОТО)

Наталья Мурашкевич, известная всем рожденным в СССР как Наташа Гусева, а точнее – Алиса Селезнева – отмечает юбилей. Главной героине культового советского фильма «Гостья из будущего» сегодня исполняется 45 лет.

Пятисерийный детский фильм режиссера Павла Арсенова по роману Кира Булычева вышел весной 1984 года. И сразу же стал невероятно популярным у всех советских детей, а мальчишки чуть ли не все поголовно влюбились в исполнительницу роли Алисы. Гусевой приходили мешки писем от поклонников, в том числе и из-за границы.

Всего Наташа Гусева снялась в пяти фильмах в период до 1988 года, в том числе вновь сыграла Алису в фильме «Лиловый шар». Но от профессиональной актерской карьеры решила отказаться, чтобы не разрушать романтический образ большеглазой девочки из светлого будущего в глазах зрителей. Гусева поступила в Институт тонкой химической технологии на отделение биотехнологии. Работала по специальности.

При этом она не отказывалась от встреч с поклонниками, принимала участие фестивале фантастики «РосКон». В 2009 году она озвучила одного из персонажей в мультфильме «День рождения Алисы».

Новый День: Гостье из будущего – Наташе Гусевой – исполнилось 45 (ФОТО)

Наташа Гусева – до «Гостьи из будущего» (фото – mielofon.ru)

Новый День: Гостье из будущего – Наташе Гусевой – исполнилось 45 (ФОТО)

Наталья Евгеньевна Мурашкевич – Алиса повзрослела (фото – guseva-age-21.narod.ru)

Новый День: Гостье из будущего – Наташе Гусевой – исполнилось 45 (ФОТО)

Наталья Гусева, фильм «Воля Вселенной» 1988 год (фото – kino-teatr.org)

Москва, Полина Николаева

Москва. Другие новости 14.02.17

Эдвард Радзинский о скандале вокруг «Матильды»: это безумие – мы рождены, чтоб Кафку сделать былью. / Кина не будет: во Владикавказе запретили «На пятьдесят оттенков темнее». / Знаменитая «бородатая женщина» Кончита Вурст «умрет» от руки своего создателя.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter