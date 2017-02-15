Гостье из будущего – Наташе Гусевой – исполнилось 45 (ФОТО)

Публикации за 15.02.17

Наталья Мурашкевич, известная всем рожденным в СССР как Наташа Гусева, а точнее – Алиса Селезнева – отмечает юбилей. Главной героине культового советского фильма «Гостья из будущего» сегодня исполняется 45 лет.

Пятисерийный детский фильм режиссера Павла Арсенова по роману Кира Булычева вышел весной 1984 года. И сразу же стал невероятно популярным у всех советских детей, а мальчишки чуть ли не все поголовно влюбились в исполнительницу роли Алисы. Гусевой приходили мешки писем от поклонников, в том числе и из-за границы.

Всего Наташа Гусева снялась в пяти фильмах в период до 1988 года, в том числе вновь сыграла Алису в фильме «Лиловый шар». Но от профессиональной актерской карьеры решила отказаться, чтобы не разрушать романтический образ большеглазой девочки из светлого будущего в глазах зрителей. Гусева поступила в Институт тонкой химической технологии на отделение биотехнологии. Работала по специальности.

При этом она не отказывалась от встреч с поклонниками, принимала участие фестивале фантастики «РосКон». В 2009 году она озвучила одного из персонажей в мультфильме «День рождения Алисы».

Наташа Гусева – до «Гостьи из будущего» (фото – mielofon.ru)

Наталья Евгеньевна Мурашкевич – Алиса повзрослела (фото – guseva-age-21.narod.ru)

Наталья Гусева, фильм «Воля Вселенной» 1988 год (фото – kino-teatr.org)

Москва, Полина Николаева

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