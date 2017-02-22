Саратовские музыканты просят Путина запретить русский рок / «Чтобы он исчез, как феномен некачествености, лицемерия и патриотического ватничества»

Публикации за 22.02.17

Саратовские музыканты Роман Базан и Вадим Туватин составили петицию президенту Путину с просьбой запретить рок-музыку в России. А после в интервью объяснили, что хотят избавить слушателей лишь от русского рока. В петиции, адресованной президенту, главе Минкультуры Мединскому и саратовскому губернатору Радаеву, авторы просят приравнять русский рок к порнографии и пропаганде самоубийств.

«Мы сами, как бывшие рок-музыканты, убедившись в кощунстве этого направления, глубоко раскаиваемся. Данный информационный продукт должен быть запрещён, или хотя бы ограничен доступом в сети Интернет, наряду с порнографией и сценами насилия» – говорится в тексте обращения.

Авторы аргументируют просьбу тем, что русский рок отличает «свободное исполнение в публичных местах песен про употребление алкоголя, наркотиков, беспорядочные половые связи, в ряде случаев открытая неприязнь к власти, с упоминанием фамилий, пропаганда неприязни патриотизму, тексты с разжиганием в людях межклассовой вражды, бунтов, что особенно опасно в канун 100-летия Октябрьской Революции».

Авторы обращения используют шаблоны разнообразной «православной общественности» и утверждают, что рок поощряет «наплевательское отношение к военной службе, пренебрежение к религии, особенно представителям церкви, культ западных ценностей, отсутствие стремления к институту семьи, стремление жить одним днём, не задумываясь о будущем страны, о создании семьи».

В заголовок обращения вынесена просьба запрета рок-музыки в целом: «Запретить к общественному прослушиванию социально опасные рок-группы (в идеале вообще рок как таковой)». Однако после публикации петиции в интервью проекту Saratov-room.ru Туватин и Базан поясняют, что хотели бы запрета именно русского рока:

«Чтобы русский рок как «феномен» некачественности, вторичности, заодно и лицемерия, особенно это касается «патриотически настроенных ватников», культивирующих нашествие и прочий скам, ничем не отличающийся аудиторией от аудитории «Дома 2», навсегда остался лишь в памяти говнарей... Русский рок вообще должен попасть под запрет, ибо это не рок, а слащавая боязнь попасть под запрет ротации на нашем радио, туда им и дорога».

За что досталось именно этой субкультуре, авторы поясняют ее асоциальностью и эстетическими особенностями русского рока и его поклонников: в песнях культ изгоев и неудачников, фанаты – неопрятные существа. «Остальные субкультуры не валяются в грязи с немытыми волосами, не выглядят непотребным образом, не дышат перегаром дешевого алкоголя, не лезут в общественный транспорт с расстроенными гитарами, не показывают дурной пример будущему поколению», – пояснил Туватин.

Запретить русский рок предлагается через соединение советских практик регистрации музыкантов и современных способов фильтрации контента. Например, тех, что используются Роскомнадзором в борьбе с «группами смерти».

«Создается реестр, в нем названия всех групп, официально выступающих или просто работающих на интернет-аудиторию. Пусть в нем будет 2000 групп, сообщества в соцсетях с приставкой «рок» удалить, это касается площадок, радиостанций и т.д. На примере борьбы с «группами смерти». Надо избавить нашу страну от рок-музыки. Потоскуют немного и забудут. Будет и подполье, никто не сомневается, но массовых мероприятий уже не будет, в интернете специалисты Роскомнадзора будут блокировать «запрещенку», – предлагает Базан.

Музыканты хотят, чтобы вместе с русским роком был запрещен украинский или белорусский рок: «Мало чем отличается от русского. Все под копирку». Однако в целом против рок-музыки саратовские авторы петиции не имеют ничего против: «Эта культура как «первак», оригинал. Без нее в России загнется вообще любая музыка».

Москва. Другие новости 22.02.17

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