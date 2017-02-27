В Англии умер великан из «Игры престолов»

Публикации за 27.02.17

Самый высокий мужчина Англии, актер сериала «Игра престолов» Нил Финглтон, сыгравший великана Мега Могучего, скончался в возрасте 36 лет. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность, пишет британская пресса.

«Как рано, как грустно», – прокомментировал это у себя в твиттере ведущий канала BBC Джереми Вайн.

Финглтон родился в Великобритании в 1980-ом году. В 17 лет он получил спортивную стипендию в Университете Северной Каролины (США). После этого учился в Колледже Святого Креста в штате Массачусетс, который окончил в 2004 году по специальности «история». В 2007 году из-за травмы завершил спортивную карьеру, вернулся в Англию и начал играть в театре. В 2007 году он также попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий британец. Его рост составлял 232 см.

Он сыграл в фильмах «Люди Икс: Первый класс» и «Восхождение Юпитер», а также в сериале «Доктор Кто». Однако широкая известность к нему пришла после сериала «Игра престолов» и роли великана Мега Могучего.

Лондон, Мария Вяткина

Лондон. Другие новости 27.02.17

Фарид Каюми: Мировой терроризм победят искусство, красота и правда. / Организаторы «Оскара» перепутали лучший фильм года. Премию получила картина про темнокожего подростка-гея. / В ЦПКиО в последний день Масленицы проводили зиму (ФОТО). Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»