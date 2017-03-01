NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Культура

■■■■■■■■■

Публикации за 01.03.17

Ряженый немецкий Иисус застрял с крестом на эскалаторе (ВИДЕО)
Кадр из видео газеты Mirror

Ряженый немецкий Иисус застрял с крестом на эскалаторе (ВИДЕО)

В Кёльне открытие религиозного карнавала, посвященного началу Великого поста, ознаменовалось курьезом. Одетый Иисусом гость карнавала не смог пронести свой крест через эскалатор.

Деревянная конструкция пробила потолок и застряла. Под дружный хохот прохожих «Иисус» все же смог победить в борьбе с застрявшим крестом и не зацепиться балахоном за гребенку эскалатора.

Видео свиделей происшествия распространила британская газета Mirror.

Кёльн, Алексей Усов

Кёльн. Другие новости 01.03.17

Актер «Игры престолов» огорчил фанатов датой выхода 7-го сезона. / СМИ: сотрудники столичных музыкальных вузов остались без зарплат. / Эрмитаж может лишиться права решать судьбу массовых мероприятий на Дворцовой.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
GlobalTeaser
DirectAdvert
MarketGid
RedTram
Loading...
Новости Мира
Flag Counter