Ряженый немецкий Иисус застрял с крестом на эскалаторе (ВИДЕО)

Публикации за 01.03.17

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В Кёльне открытие религиозного карнавала, посвященного началу Великого поста, ознаменовалось курьезом. Одетый Иисусом гость карнавала не смог пронести свой крест через эскалатор.

Деревянная конструкция пробила потолок и застряла. Под дружный хохот прохожих «Иисус» все же смог победить в борьбе с застрявшим крестом и не зацепиться балахоном за гребенку эскалатора.

Видео свиделей происшествия распространила британская газета Mirror.

Кёльн, Алексей Усов

Кёльн. Другие новости 01.03.17

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