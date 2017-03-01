Ряженый немецкий Иисус застрял с крестом на эскалаторе (ВИДЕО)

В Кёльне открытие религиозного карнавала, посвященного началу Великого поста, ознаменовалось курьезом. Одетый Иисусом гость карнавала не смог пронести свой крест через эскалатор.
Деревянная конструкция пробила потолок и застряла. Под дружный хохот прохожих «Иисус» все же смог победить в борьбе с застрявшим крестом и не зацепиться балахоном за гребенку эскалатора.
Видео свиделей происшествия распространила британская газета Mirror.
Кёльн, Алексей Усов
Кёльн. Другие новости 01.03.17
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