Американские ученые поняли, зачем люди делают репосты

Американские социологи, психологи и нейробиологи впервые занялись изучением психологических и физиологических основ поведения человека в сети. В частности, они выяснили, что именно мотивирует пользователей делать репосты и критерии отбора информации, которой делятся обитатели соцсетей.

Исследование проводилось при Университете Пенсильвании, приводит журнал «Популярная механика» данные из публикации в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Нейробиологи положили 80 человек в сканер для функциональной магнитно-резонансной томографии – прибор, который показывает, к каким зонам в мозге активно приливает кровь. Считается, что если кровоток усиливается, значит, нейроны в этом участке активно потребляют кислород, который тратят на работу. Участникам эксперимента давали почитать дайджест новостей на сайте газеты The New York Times, и спрашивали, ссылки на какие статьи люди опубликовали бы на своей странице в соцсети, а какие нет. Статистику ответов затем сравнили с реальной статистикой репостов этих статей.

В итоге исследователи вывели корреляцию между активностью некоторых зон мозга при чтении некоторых новостей и тем, насколько активно ими делятся пользователи соцсетей. Ключевые для репоста участки мозга были в предыдущих исследованиях описаны как зоны, ответственные за обработку информации о ценности объектов для сообщества. Учёные предположили, что, принимая решение репостнуть запись, пользователи скорее ориентируются на то, насколько она интересна их «друзьям» в соцсети, чем на субъективную оценку.

Для очень активных пользователей соцсетей это открытие может иметь и практическое значение. Поскольку, принимая решение о репосте, человек старается просчитать последствия этого действия в сообществе «друзей», то он с большей вероятностью репостнет запись, в которой содержится объяснение её собственной важности и популярности.

Москва, Алексей Усов

