Disney анонсировал выход нового сезона «Утиных историй» (ВИДЕО)

Публикации за 03.03.17

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Компания Disney опубликовала первый трейлер нового сезона легендарного мультипликационного сериала «Утиные истории», на котором в России выросло поколение «перестройки». Первые серии мультипликационной повести увидели свет почти 30 лет назад, и на протяжении 1990-х годов их с многоголосой озвучкой неоднократно показывали на российском телевидении.

Теперь Disney объявил о выходе новых серий о приключениях семейства говорящих уток уже ближайшим летом. Стоит отметить, что из трейлера сложно понять, на чем будет построен сюжет нового сезона. Однозначно понятно лишь то, что Дональд Дак вместе с племянниками Билли, Вилли и Дилли приезжает в особняк богача Скруджа Макдака, с это и дает старт новому витку приключений.

Также известно, что в перезапуске появятся прежние герои «Утиных историй»: Дональд Дак, летчик Зигзаг Маккряк, враг Скруджа Флинтхарт Гломгольд и банда злодеев братьев Гавс с мамашей-предводителем.

Напомним, премьера «Утиных историй» в США состоялась 18 сентября 1987 года. Свет увидело более 100 серий. Кроме того, вышел и полнометражный мультфильм «Утиные истории: Заветная лампа». Его премьера состоялась в августе 1990-го.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 03.03.17

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