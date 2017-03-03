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Культура

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Публикации за 03.03.17

Disney анонсировал выход нового сезона «Утиных историй» (ВИДЕО)

Disney анонсировал выход нового сезона «Утиных историй» (ВИДЕО)

Компания Disney опубликовала первый трейлер нового сезона легендарного мультипликационного сериала «Утиные истории», на котором в России выросло поколение «перестройки». Первые серии мультипликационной повести увидели свет почти 30 лет назад, и на протяжении 1990-х годов их с многоголосой озвучкой неоднократно показывали на российском телевидении.

Теперь Disney объявил о выходе новых серий о приключениях семейства говорящих уток уже ближайшим летом. Стоит отметить, что из трейлера сложно понять, на чем будет построен сюжет нового сезона. Однозначно понятно лишь то, что Дональд Дак вместе с племянниками Билли, Вилли и Дилли приезжает в особняк богача Скруджа Макдака, с это и дает старт новому витку приключений.

Также известно, что в перезапуске появятся прежние герои «Утиных историй»: Дональд Дак, летчик Зигзаг Маккряк, враг Скруджа Флинтхарт Гломгольд и банда злодеев братьев Гавс с мамашей-предводителем.

Напомним, премьера «Утиных историй» в США состоялась 18 сентября 1987 года. Свет увидело более 100 серий. Кроме того, вышел и полнометражный мультфильм «Утиные истории: Заветная лампа». Его премьера состоялась в августе 1990-го.

Лос-Анджелес, Иван Гридин

Лос-Анджелес. Другие новости 03.03.17

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