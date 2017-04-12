Мэрия Новосибирска одобрила «Монстрацию» на Первомай

Публикации за 12.04.17

Организаторы неформального шествия «Монстрация» сумели договориться с властями о проведении мероприятия в Новосибирске. Мэрия согласовала время, маршрут и формат мероприятия. В итоге 1 мая по Красному проспекту областного центра пройдет единая колонна «передвижной выставки-прогулки».

Идеолог «Монстраций» Артем Лоскутов надеется, что прошлогодняя история, когда «монстрантам» приходилось держать расстояние от муниципального «Всешествия», не повторится. Совещание о том, как в Новосибирске пройдет 1 мая, прошло в городской администрации днем 12 апреля. По итогам заседания организаторам «Монстрации» и департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии удалось договориться.

Как передает «Сибкрай» чиновники согласились с заявкой на акцию, в которой говорится, что шествие – «передвижная выставка-прогулка». Там также отмечено, что к участию приглашаются молодые художники, артисты, музыканты, скульпторы, поэты, студенты, участники различных кружков и творческих студий.

По словам Артема Лоскутова, в мэрии организаторам «Монстрации» объяснили, что согласовать заявленный изначально маршрут (от площади Калинина до площади Ленина). «Они просят сократить маршрут, перекрывать не весь Красный проспект, а от «Дома офицеров» до площади Ленина. На мой взгляд, это приемлемо, это маршрут, с которого мы начинали когда-то. И в целом, это более важная часть Красного проспекта, чем от Калинина до метро «Красный проспект». Нам согласовали машину, потому что были вопросы по грузовику с музыкой, будем готовить, собирать деньги и дальше в нормальном режиме готовиться к мероприятию», – рассказал Лоскутов.

«Монстрация» 1 мая 2017 года в итоге пройдет с 11:00 до 12:00 по Красному проспекту от «Дома офицеров» до площади Ленина. После участники акции сдадут все свои плакаты для выставки, а перед Оперным театром пройдет дискотека.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 12.04.17

Мэрия Екатеринбурга заплатит 22 млн рублей за подготовку к строительству Эрмитажа. / Компания «БНБ Промоушн», кинувшая зрителей с возвратом денег за концерт Павла Воли, подалась в бега (ДОКУМЕНТЫ). / В Италии не успели арестовать крымское выставочное вино – всё выпили посетители. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»