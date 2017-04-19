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Культура

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Публикации за 19.04.17

Кобзон рассказал, как убил быка головой
Фото: duma.gov.ru

Кобзон рассказал, как убил быка головой

Народный артист РФ, депутат Госдумы Иосиф Кобзон опроверг сообщения в СМИ о своей госпитализации. По словам певца, он здоров и чувствует себя замечательно.

«Я здоров, к чему скрывать, – цитирует Кобзона РИА «Новости». – Я недавно головой быка убил».

Ранее сегодня СМИ сообщили, что артист якобы попал в одну из московских клиник из-за осложнений после заболевания, и врачи приняли решение прооперировать его. Отмечалось, что сейчас певец находится в палате под круглосуточным присмотром врачей. Однако, по словам самого Кобзона, он проходил плановое обследование и никакой операции ему не проводили. В настоящее время певец находится дома.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 18.04.17

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