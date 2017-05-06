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Культура

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Публикации за 06.05.17

Ален Делон заявил об уходе из кино / Кинозвезда завершит карьеру фильмом о любви
Фото: alaindelon.ch

Ален Делон заявил об уходе из кино Кинозвезда завершит карьеру фильмом о любви

Знаменитый французский актер Ален Делон объявил об уходе из кинематографа, сообщает Le Parisien.

По словам 81-летнего артиста, лента, над которой он работает в настоящее время, станет последней в его карьере. Делон отметил, что этот фильм посвящен любви между мужчиной его возраста и 50-летней женщиной. Речь идет о картине режиссера Патриса Леконта. В съемках также участвует актриса Жюльет Бинош. Название фильма пока неизвестно.

Свое решение актер объяснил тем, что не хочет сниматься в лишнем фильме «как боксер, который не хочет проводить лишний бой».

Делон при этом продолжит работу в театре. По его словам, театр привлекает его контактом с публикой, а кино интересует его все меньше.

Ален Делон начал сниматься в 1950-х после службы в армии и за свою карьеру принял участие почти в 100 фильмах. За заслуги в кинематографе Делон награжден Орденом Почетного Легиона.

Ранее Делон уже заявлял о планах уйти из кино, однако в 2008 году он снялся в фильме «Астерикс на Олимпийских играх», а спустя четыре года сыграл в российской комедии «С новым годом, мамы!».

Москва, Светлана Петрова

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