В Москве нашли слона, начиненного монетами времен Ивана Грозного

Публикации за 10.05.17

Во время строительных работ в центре Москвы археологи обнаружили тайник. Внутри шахматной фигуры слона были спрятаны десять серебряных монет. Историки говорят, такие деньги были в ходу во времена правления Ивана Грозного.

Клад был найден в траншее при замене газовых коммуникаций. Костяная шахматная фигура состоит из трех частей и полая внутри. В ней археологи нашли десять монет, отчеканенных в 30-40-х годах XVI века, сообщает сайт мэра Москвы.

Ученые предполагают, что подобный клад может быть спрятан и в других фигурах набора, однако кроме слона на месте раскопок обнаружить остальные шахматные фигуры не удалось.

Монеты из тайника имели ценность в пять копеек, когда были в ходу. В то время на эти деньги можно было купить несколько гусей.

В настоящее время находку отчистили и покрыли защитными составами, которые сохранят ценности от дальнейшего разрушения. Принимается решение о передаче клада в музей.

Отмечается, что с начала работ по программе «Моя улица» в Москве было найдено более тысячи артефактов и фрагментов исторических сооружений.

Москва, Зоя Осколкова

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