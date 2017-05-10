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Культура

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Публикации за 10.05.17

Умер всемирно известный ди-джей Роберт Майлз (ВИДЕО)
Фото: muz-lyrics.ru

Умер всемирно известный ди-джей Роберт Майлз (ВИДЕО)

На Ибице в возрасте 47 лет скончался музыкант и основатель жанра дрим-хаус Роберт Майлз. Итальянец ворвался в хит-парады мира в 1995 году с композицией Children, которая впоследствии стала культовой.

Причиной смерти Майлза стало заболевание, однако какое именно, не уточняется, передает The Mirror.

Роберт Майлз, настоящее имя которого Роберто Кончина, считался отцом музыкального жанра дрим-хаус. Песня Children из альбома Dreamland достигла первой позиции чартов в двенадцати странах мира.

За свою музыкальную карьеру Майлз выпустил шесть пластинок. Последние годы жизни композитор провел на Балеарских островах, где посвятил себя работе в экспериментальных жанрах, а также основал радиостанцию Open Lab.

Ивиса, Зоя Осколкова

Ивиса. Другие новости 10.05.17

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