NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Культура

■■■■■■■■■

Публикации за 16.05.17

Минкульт в два раза сократил поддержку игрового кино / Финансирование получат 40 картин

Минкульт в два раза сократил поддержку игрового кино Финансирование получат 40 картин

Российскую киноиндустрию ждет непростой год: Министерство культуры сокращает финансирование игровых фильмов, поддержку государства получит только 40 картин, для сравнения в прошлом году их было 72. Кроме того, ужесточаются правила распределения субсидий.

Общая сумма, которая будет выделена на поддержку российского кино, не разглашается. Как пояснили в пресс-службе Минкультуры, официальную информацию опубликуют по итогам питчингов, пишут «Известия». Однако уже сейчас известно, что количественные показатели будут сокращены почти в два раза.

Урежут и финансирование дебютного кино. Если ранее на проект в этом сегменте можно было получить 25 млн рублей, теперь планка опустилась до 15 млн рублей.

Авторские и детские картины получат господдержку на прежнем уровне, уточнили в министерстве.

Стоит отметить, что в последние несколько лет средств на кинематограф власти выделяли все меньше: так в 2013 году на поддержку пошло 3 млрд рублей, в 2014 году – 2,9 млрд рублей, годом позднее киноиндустрия недосчиталась почти миллиарда, получив на развитие 1,92 млрд рублей. В 2016 падение замедлилось, благодаря Году российского кино, было выделено 1,97 млрд рублей.

Тем временем, Минкультуры ужесточает требования в сфере авторского кино. В частности, ведомство дало четко понять, какие идеи стоит доносить до зрителей, чтобы получить господдержку. В приоритете экранизации классики, военно-исторические фильмы, фильмы о борьбе с преступностью, террором и экстремизмом. В целом кино должно вдохновлять, считают в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.05.17

«Все запланированные концерты будут!» – «Курара» сделала заявление после ночи тишины. / Теперь официально: биеннале пройдет в заброшенном здании Приборостроительного завода (ФОТО). / «Виновных нет, все правы!» К юбилею всенародно коронованного поэзобога.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter