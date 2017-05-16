Минкульт в два раза сократил поддержку игрового кино / Финансирование получат 40 картин

Публикации за 16.05.17

Российскую киноиндустрию ждет непростой год: Министерство культуры сокращает финансирование игровых фильмов, поддержку государства получит только 40 картин, для сравнения в прошлом году их было 72. Кроме того, ужесточаются правила распределения субсидий.

Общая сумма, которая будет выделена на поддержку российского кино, не разглашается. Как пояснили в пресс-службе Минкультуры, официальную информацию опубликуют по итогам питчингов, пишут «Известия». Однако уже сейчас известно, что количественные показатели будут сокращены почти в два раза.

Урежут и финансирование дебютного кино. Если ранее на проект в этом сегменте можно было получить 25 млн рублей, теперь планка опустилась до 15 млн рублей.

Авторские и детские картины получат господдержку на прежнем уровне, уточнили в министерстве.

Стоит отметить, что в последние несколько лет средств на кинематограф власти выделяли все меньше: так в 2013 году на поддержку пошло 3 млрд рублей, в 2014 году – 2,9 млрд рублей, годом позднее киноиндустрия недосчиталась почти миллиарда, получив на развитие 1,92 млрд рублей. В 2016 падение замедлилось, благодаря Году российского кино, было выделено 1,97 млрд рублей.

Тем временем, Минкультуры ужесточает требования в сфере авторского кино. В частности, ведомство дало четко понять, какие идеи стоит доносить до зрителей, чтобы получить господдержку. В приоритете экранизации классики, военно-исторические фильмы, фильмы о борьбе с преступностью, террором и экстремизмом. В целом кино должно вдохновлять, считают в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.05.17

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