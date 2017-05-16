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Культура

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Публикации за 16.05.17

«Нет, малыши не дураки»: Шнуров жестко ответил на «антипротестный» клип Вокс
Кадр из клипа Алисы Вокс «Малыш»

«Нет, малыши не дураки»: Шнуров жестко ответил на «антипротестный» клип Вокс

Бывшая вокалистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс выпустила новую композицию «Малыш», которую посвятила молодежи с протестными настроениями. Сергей Шнуров отреагировал на клип певицы в свойственной ему манере – крепкими выражениями в стихотворной форме.

В новой песне Вокс обращается к школьникам, которые принимают участие в общественных демонстрациях. Девушка настаивает на том, что молодым участникам митингов не стоит лезть в политику, а если хочется перемен, стоит «начать с себя».

Лидер «Ленинграда» отреагировал на творчество экс-вокалистки, опубликовав в своем инстаграме стихотворение. Обильно используя нецензурную лексику, Шнуров отметил, что «малыши не дураки, ***** [ерунду] не станут есть с руки».

«Против унылой вялой скуки, что под искусством эти **** [нехорошие люди], нам втюхать сильно так хотят. Всем лайкать, ***** [черт], теперь котят?», – написал музыкант.

Напомним, Алиса Вокс долгое время сотрудничала с группой «Ленинград», однако весной прошлого года после оглушительного успеха песни «Экспонат» певица покинула коллектив. Шнуров тогда заявил, что девушка «словила звезду» и стала слишком много себе позволять. После этого Вокс продолжила сольную карьеру, однако особо успеха не добилась.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 16.05.17

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