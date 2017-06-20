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Культура

Режиссер Сокуров снимет драму о войне в Донбассе

Режиссер Сокуров снимет драму о войне в Донбассе
Александр Сокуров, скриншот видео РИА «Новый День»

Российский режиссер Александр Сокуров собирается снять военную драму о событиях в Донбассе. Об этом он сообщил в Министерстве культуры РФ на заседании экспертного совета по игровому, авторскому и экспериментальному кино, на котором были представлены претендующие на господдержку проекты.

Лента получит название «Свидетель», сообщил Сокуров. По словам режиссера, события нового фильма будут разворачиваться в 2014 году на востоке Украины, где каждый день гибнут люди. Картина расскажет о человеке, который, пройдя через разные испытания, сумел сохранил в себе доброту, пояснил Сокуров, передает агентство «Москва». Он добавил, что главную роль исполнит Алексей Гуськов, он сыграет военного корреспондента. Также в фильме заняты актеры из Словакии, Грузии, Франции.

Москва, Светлана Петрова

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