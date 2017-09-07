«Кукрыниксы» объявили о развале группы

Российский рок-коллектив «Кукрыниксы» объявил о завершении творческого пути. Это произойдет после серии юбилейных концертов, которая запланирована на осень 2017 -весну 2018 года. Гастрольный тур будет приурочен к 20-летию группы.

Финальным треком, записанным нынешним составом «Кукрыниксов», стал кавер на песню группы «Кино» «Нам с тобой». Это совместная работа с Юрием Каспаряном. Алексей Горшенев стал гостем программы «За сценой» на «Нашем радио», передает НСН.

Финальный тур «Кукрыниксов» начнется 15 сентября с концерта в Орле. После окончания деятельности коллектива, на базе команды начнет свою жизнь новый проект под названием «Горшенев».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 07.09.17

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