Оперный певец Зураб Соткилава умер после 2 лет борьбы с раком

В Москве на 81 году жизни скончался народный артист СССР, солист Большого театра, российский и грузинский оперный певец Зураб Соткилава. Тенор ушел из жизни после тяжелой продолжительной болезни, сообщил генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

По словам супруги певца, Соткилава умер ночью в больнице. Она добавила, что прощание и погребение пройдут в Грузии, передает «Интерфакс». Позже народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон сообщил, что прощание с Соткилавой состоится в Большом театре 20 сентября, похороны пройдут в Тбилиси, сообщает РБК.

В 2015 году стало известно, что певец страдает раком поджелудочной железы. Сообщалось, что исполнитель был прооперирован в Германии и после курса химиотерапии вернулся к работе. Однако спустя два года коварная болезнь снова дала о себе знать. В апреле этого года СМИ сообщали о госпитализации певца. В августе Соткилава снова был госпитализирован с онкозаболеванием в Научно-медицинский центр имени Блохина Минздрава РФ. Последние три недели артист находился в реанимации.

Соткилава родился в Сухуми в 1937 году. В молодости играл в составе тбилисской футбольной команды «Динамо». В 1959 году он завершил спортивную карьеру после получения двух тяжелых травм и решился заняться музыкой. После окончания Тбилисской консерватории Соткилава выступал в Грузинском театре оперы и балета, стажировался в знаменитом миланском театре Ла Скала. С 1973 году певец выступал в Большом театре в Москве. Самыми важными и значительными своими оперными работами считал «Кармен» и «Отелло». В последние годы Соткилава много времени уделял преподавательской деятельности в Московской консерватории.

В 1983 году знаменитый тенор был удостоен звания «Народный артист СССР», в 2001 году – ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, в 2007-м – ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени, в 2017-м – ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 1997 году Соткилаву наградили грузинским орденом Чести.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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