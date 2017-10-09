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Культура

Акунин анонсировал выход своего последнего романа о Фандорине

Акунин анонсировал выход своего последнего романа о Фандорине
фото: facebook.com/borisakunin

Писатель Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) закончил работу над последним романом из серии произведений о приключениях Эраста Фандорина. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Книга должна выйти в свет 8 февраля 2018 года, в 20-ю годовщину публикации первого романа цикла – «Азазель». «Впереди еще много работы – редактура, ловля «блох», оформление, корректура, но это уже техника», – сообщил писатель.

Отметим, что серия произведений о сыщике Эрасте Фандорине стартовала в 1998 году. Три романа – «Азазель», «Турецкий гамбит» и «Статский советник» – были экранизированы.

Москва, служба информации РИА «Новый День

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