Врачи спасают известного актера и певца, сыгравшего в «Жестоком романсе»

Актер Дмитрий Бузылёв, известный по фильмам «Табор уходит в небо» и «Жестокий романс», попал в больницу в Москве в тяжелом состоянии.

Заслуженный артист России госпитализирован из-за осложнений после перенесенного панкреатита. По данным «Лайфа», в настоящее время 60-летний актер находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.

Дмитрий Бузылёв, представитель старинной цыганской династии, известен не только, как актер театра и кино, но и как поэт, композитор и исполнитель цыганских песен и романсов. Широкой публике запомнился ролями в фильмах «Табор уходит в небо», «Возвращение Будулая», «Жестокий романс», «Цыганка Аза» «Мой ласковый и нежный зверь», «Сибирский цирюльник» и др.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.10.17

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