«Всюду смрад, упадок, гниль»: Шнур в новом стихе разнёс российские реалии с Малаховым, Собчак и «Матильдой»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Инстраграм стихотворение, в котором рассказал о своем отношении к российской действительности.

Музыкант упоминает в своем произведении фильм Алексея Учителя «Матильда», скандал вокруг которого не утихает несколько месяцев, кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, а также телеведущего Андрея Малахова, чей уход с Первого канала был темой №1 в российских СМИ в последнее время.

В стихотворной форме Шнуров заметил, что, по его мнению, российские граждане опасаются перемен. Воспитанным в лишениях СССР, нынешним россиянам сложно принять новый уклад жизни. Современность музыкант характеризует как «гиблый век».

Раньше было может лучше,

Может хуже, но ясней.

К старой чуши наши уши

Попривыкли, и мы с ней

Уживаться как-то стали.

Жизнь кружила, жили же,

Чтобы в водочном кристалле

Правду мира в мираже,

Тиражировать посредствам

С детства, и не жировать.

Дисциплина не эстетство.

Заправлять сутра кровать,

Ждать, когда пошлют в траншею,

В бой, и бегать в гастроном.

Ежедневно уши с шеей

Тщательно мыть перед сном.

В коммунальной жить квартире,

Ядерной войны страшась,

Чтобы счастье во всем мире

Наступило прямо щас.

Деда Ленина мы ляли.

В вихре агитпроп атак

Нас походу закаляли.

Я не сдамся просто так.

Но не убежать от страхов!

Нет спасения в лучах

Телевизора, – Малахов

Собеседует Собчак.

Всюду смрад, упадок, гниль, да

Срам культурный, гиблый век.

Чтоб не видеть фильм «Матильда»,

Я, как русский человек,

Бросив сигарету «Ява»,

И не докуривши треть,

Вынужден писать заяву, –

Запретите мне смотреть!

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.10.17

Посмотреть на врага народа и проникнуть в мозг Стравинского смогут екатеринбуржцы на фестивале «Территория». / На премьеру «Матильды» в «Космос» пришло около трёх десятков человек (ФОТО). / «Матильда»: блуд и бред. Иди и смотри!. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»