«Всюду смрад, упадок, гниль»: Шнур в новом стихе разнёс российские реалии с Малаховым, Собчак и «Матильдой»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Инстраграм стихотворение, в котором рассказал о своем отношении к российской действительности.
Музыкант упоминает в своем произведении фильм Алексея Учителя «Матильда», скандал вокруг которого не утихает несколько месяцев, кандидата в президенты РФ Ксению Собчак, а также телеведущего Андрея Малахова, чей уход с Первого канала был темой №1 в российских СМИ в последнее время.
В стихотворной форме Шнуров заметил, что, по его мнению, российские граждане опасаются перемен. Воспитанным в лишениях СССР, нынешним россиянам сложно принять новый уклад жизни. Современность музыкант характеризует как «гиблый век».
Раньше было может лучше,
Может хуже, но ясней.
К старой чуши наши уши
Попривыкли, и мы с ней
Уживаться как-то стали.
Жизнь кружила, жили же,
Чтобы в водочном кристалле
Правду мира в мираже,
Тиражировать посредствам
С детства, и не жировать.
Дисциплина не эстетство.
Заправлять сутра кровать,
Ждать, когда пошлют в траншею,
В бой, и бегать в гастроном.
Ежедневно уши с шеей
Тщательно мыть перед сном.
В коммунальной жить квартире,
Ядерной войны страшась,
Чтобы счастье во всем мире
Наступило прямо щас.
Деда Ленина мы ляли.
В вихре агитпроп атак
Нас походу закаляли.
Я не сдамся просто так.
Но не убежать от страхов!
Нет спасения в лучах
Телевизора, – Малахов
Собеседует Собчак.
Всюду смрад, упадок, гниль, да
Срам культурный, гиблый век.
Чтоб не видеть фильм «Матильда»,
Я, как русский человек,
Бросив сигарету «Ява»,
И не докуривши треть,
Вынужден писать заяву, –
Запретите мне смотреть!
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 26.10.17
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