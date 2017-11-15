Дюжев зазвездился и пожелал россиянам плохих сериалов

Актер Дмитрий Дюжев заявил, что российские зрители некультурны и плохо воспитаны, а потому заслуживают низкосортных сериалов, которые крутят по ТВ.

Дюжев, который, к слову, стал знаменит именно благодаря своим ролям в сериалах, остался не доволен тем, что пассажиры эконом-класса не уступили ему очередь в аэропорту. Его оскорбило, что он, летящий «бизнесом», был вынужден ожидать своей очереди вместе с обычными гражданами.

При этом Дюжев напомнил, что ради досуга россиян он рискует жизнью. «Правильно для вас делают такую лабуду и туфту, сериалы эти дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете», – заявил актер в эфире передачи «Без обид».

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.11.17

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