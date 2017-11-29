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Среда, 29 ноября 2017, 14:36 мск

Культура

Звезда фильма «Ирония судьбы» попал в больницу

Звезда фильма «Ирония судьбы» попал в больницу
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!", Мосфильм, 1975 год

Актер театра и кино Андрей Мягков госпитализирован в Москве. По данным СМИ, врачи приняли решение положить 79-летнего народного артиста в стационар из-за жалоб на сильные головные боли.

Мягков подтвердил информацию о своей госпитализации, сообщает телеграм-канал Mash. В больнице медики проведут комплексное обследование, чтобы выяснить причины недомогания.

Андрей Мягков является одним из самых популярных актеров Советского Союза, в 1986 году получил звание народного артиста РСФСР. Он прославился, благодаря ролям в картинах «Ирония судьбы, или С легким паром!", «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс» режиссера Эльдара Рязанова. Кроме того, Мягков играет в театре, в настоящее время он задействован в постановках МХТ имени А. П. Чехова.

Москва, Зоя Осколкова

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