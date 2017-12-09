В Санкт-Петербурге умер драматург Александр Образцов

В Санкт-Петербурге на 74-м году ушел из жизни писатель Александр Образцов. Как сообщили в пресс-службе комитета по культуре Северной столицы, он скончался 5 декабря, однако об этом стало известно только сейчас.

Прощание с Александром Образцовым пройдет в субботу, 9 декабря, писателя похоронят на Северном кладбище.

Александр Образцов родился в 1944 году в Амурской области. В 1961 году переехал в Ленинград. Учился на географическом факультете ЛГУ, изучал океанологию, но в итоге выбрал литературное поприще и получил диплом Литературного института. В профессиональной среде Оброзцов получил известность как сценарист телефильмов, которые в 1980-1990 годы транслировались не только в Советском союзе, но и за рубежом. Он написал более 30 пьес – в том числе, инсценировки к «Звездному мальчику» (совместно с Л. Разумовской, МДТ, 1995), «Душечке» (театр им. Ленсовета, 1998), спектаклю «Москва-Петушки» (театр «Приют Комедианта», 2001), «Шинели» (театр «На Литейном», 2002).

Санкт-Петербург, Иван Гридин

Санкт-Петербург. Другие новости 09.12.17

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