Из-за болезни Валентина Гафта «Современник» перенес спектакль

Московский театр «Современник» перенес спектакль с участием актера советского и российского кино и театра Валентина Гафта «Пока существует пространство». Объявление размещено на сайте театра. «В связи с болезнью артиста спектакль «Пока существует пространство», заявленный на 15 декабря 2017 года, переносится на 5 февраля 2018 года. Билеты действительны», – говорится в сообщении.

При этом отмененную 15 декабря постановку заменили на спектакль «Уроки сердца».

По словам актера театра «Современник» Саида Багова, во время планового осмотра народного артиста врачи настояли на операции на локтевом суставе. Она должна состояться уже сегодня, 15 декабря, из-за опасений медиков относительно возможных осложнений, ее перенесли, передает «Пятый канал». Изначально Гафт хотел лечь на операцию после спектакля, но врачи настояли на безотлагательности хирургического вмешательства.

Москва, Иван Гридин

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