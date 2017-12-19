Первый канал оставит телезрителей без «Иронии судьбы» на Новый год

Любимая миллионами россиян кинолента «Ирония судьбы, или С легким паром» впервые за 10 лет не выйдет на Первом канале 31 декабря. Фильм будет показан на «России 1», рассказала представитель ВГТРК Виктория Арутюнова.

По словам источника «Ленты.ру» на Первом канале, решение связано с правами на показ. Источник на другом федеральном канале рассказал, что права на картину принадлежат «Мосфильму», который имеет договоренности с телеканалами в том числе и о ротации кинофильмов. «Есть пакет фильмов, который должен ротироваться между каналами, как Евровидение», – пояснил источник.

Вместо «Иронии судьбы» Первому каналу предложили показать популярные советские фильмы «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница». В прошлые годы их показывала «Россия 1». Также отмечается, что распределение лент касается не только новогодних праздников, но и ближайшего года. В «конкурсе» участвуют только Первый канал и «Россия 1».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 19.12.17

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