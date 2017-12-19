Сбор в 3% с каждого билета и ограничение показов одного фильма: в Минкульте придумали, как поддержать российское кино

Глава Минкультуры РФ Владимир Мединский выступил за введение отчислений с каждого проданного билета в кино на поддержку отечественной киноиндустрии. Кроме того, министр предложил ограничивать число показов каждого фильма в кинотеатре. Инициативы были озвучены на правительственном совете по развитию кино при участии премьер-министра Дмитрия Медведева.

Мединский отметил, что Минкультуры основывается на французском опыте, где сбор в поддержку кино составляет 12% с каждого билета.

«Мы предлагаем начать с 3%», – цитирует министра RNS. Мединский при этом выразил уверенность, что кинотеатры эту меру «поддержат», заметив, что «все крупнейшие киносети считают ее разумной». Новый неналоговый платеж «даст приблизительно не менее полутора миллиардов рублей ежегодно в Фонд кино», добавил Мединский.

Ранее Минкульткры сообщило о подготовке законопроекта о введении таких отчислений, но точный размер платежа тогда не указывался.

Также Мединский сообщил о подготовке законопроекта, который в случае его принятия запретит выделять более 35% сеансов в кинотеатре под один фильма. «Это разумная антимонопольная мера, принятая в разных странах. Иначе западные дистрибьюторы зачастую продавливают по 50-60% под один фильм», – цитирует министра «Интерфакс».

«Фильм «Звездные войны» сейчас… имеет 50% сеансов в стране. Это называется монополия, ведущая к загниванию. Как с ними конкурировать? Они просто давят нас», – сказал министр, обращаясь к премьеру Дмитрию Медведеву. Глава Минкульта полагает, что ограничение числа сеансов даст зрителю возможность выбирать фильм.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 19.12.17

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